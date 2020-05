Whatsapp: come fissare in alto le chat più importanti

Whatsapp oramai è parte integrante della nostra vita quotidiana. Sono innumerevoli le chat alle quali rispondiamo ogni giorno tra genitori, fratelli, sorelle, amici, colleghi di lavoro.

Ed in questo marasma è capitato sicuramente a tutti di inviare una nota vocale o un messaggio nella chat sbagliata (oggi è possibile comunque eliminare istantaneamente i messaggi inviati per errore).

Per ovviare a questo problema Whatsapp consente di mettere in evidenza le tre conversazioni più importanti, singole o di gruppo. In questo modo saranno sempre a portata di mano e non sarà necessario scorrere in basso per ritrovarle.

Per farlo bisogna aprire Whatsapp, selezionare la chat da fissre in alto e premere l'icona a forma di spilla. La chat verrà posizionata in alto e resterà fissa anche quando nelle altre chat arriveranno messaggi più recenti. Per togliere il pin ad una chat bisognerà fare lo stesso procedimento.

Procedimento su iOS: aprire Whatsapp, fare uno swipe verso destra sulla chat da fissare in alto e cliccare sull'icona a forma di spilla. La conversazione verrà così portata in alto. Per farla tornare in basso bisognerà ripetere gli stessi passaggi.