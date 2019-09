Whatsapp: 'Elimina per tutti', bug sugli i-phone

Brutte notizie per i possessori di i-phone e non solo. La tanto utilizzata funzionalità di Whatsapp 'Elimina per tutti', che permette di cancellare i messaggi (foto o video) appea inviati per errore e che non sono ancora stati letti dal destinatario, non è proprio tale per i seguaci della Apple.

Il perchè? Su Whatsapp per i-phone c'è la possibilità di salvare in automatico i contenuti multimediali all'interno della galleria. Anche se il messaggio non è stato visto ed è stato eliminato, l'immagine o il video viene salvato sulla memoria dello smartphone.

Ragione per la quale quando si invia su Whatsapp un messaggio ad un amico che ha un i-phone e si vuole cancellare il messaggio, è inutile farlo. L'immagine viene salvata in automatico sullo smartphone ed il destinatario del messaggio potrà trovarla all'interno della galleria.

Questo bug, conosciuto ai tecnici dell'applicazione, non è presente su Android. Ma nonostante questo nemmeno i possessori di uno smartphone Android possono essere sereni perchè se si invia un messaggio con una foto ad un amico che ha un i-phone e poi si cancella, questa resterà comunque all'interno della galleria del destinatario.

Lo stesso al momento accade anche sull'app russa Telegram, anche se per quanto riguarda quest'ultimo si dice sia in arrivo un aggiornamento del sistema che permetterà di correggere questo 'errore'.