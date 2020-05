Zoom: nuove funzionalità per garantire sicurezza e privacy

La app per videoconferenze Zoom sta riscuotendo sempre più successo ma al contempo sta lavorando per cercare di tappare le falle alla sicurezza che sono emerse in queste settimane.

Lo scorso 20 maggio il CEO dell'azienda Eric Yuan ha annunciato che verranno introdotte nuove funzionalità per garantire una maggiore sicurezza agli utenti.

Scompariranno le GIF animate pubblicate su Giphy. Non è stato chiarito il motivo, ma pare che ovviamente ci siano dietro possibili violazioni della privacy. E' stato però garantito che una volta implementata la sicurezza verranno reintrodotte.

Novità. Gli account Zoom Pro avranno la condivisione dello schermo preimpostata su 'Solo host': successivamente host e co-host possono concedere l'accesso agli altri partecipanti.

Quando uno degli organizzatori della riunione ha disattivato l'audio di un partecipante, non può più farlo se prima quest'ultimo non abbia prestato il suo consenso.

Verrà inoltre introdotto un segnale acustico ad hoc per indicare quando c'è qualcuno in sala d'attesa. In questo modo gli host possono capire al volo che c'è qualcuno che sta aspettando di entrare nel meeting.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutti i partecipanti possono accedere alle informazioni sulla riunione, come per esempio il suo ID, condividendo lo schermo. Per le riunioni che richiedono la registrazione gli host possono scegliere se consentire ai partecipanti di accedere da più dispositivi.