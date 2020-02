A un mese dalla scomparsa una messa in ricordo di Pietro Anastasi

Giovedì 20 febbraio alle ore 17,30 nella Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù al Fortino, verrà celebrata una santa messa in ricordo dell'ex calciatore della Nazionale Pietro Anastasi scomparso un mese fa a Varese ma cresciuto nel quartiere del Fortino e di via Plebiscito.

All'iniziativa, sollecitata da parenti e amici del campione deceduto a 71 anni dopo una lunga malattia, parteciperà anche l’amministrazione comunale con una propria rappresentanza. Il ricordo del campione catanese, vincitore di diversi scudetti con la Juve e di un campionato europeo con la Nazionale, è ancora forte in città e grande dissenso è stato espresso per il mancato minuto di silenzio in suo onore nel turno di campionato successivo alla scomparsa.