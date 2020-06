Alfa Basket Catania, nuove riconferme in vista della prossima stagione

Quarta riconferma in casa Alfa Basket Catania. Angelo Luzza vestirà la canotta rossazzurra anche nella prossima stagione. Dopo il capitano Marco Consoli, Luciano Abramo e Alberto Marzo, già annunciati dalla società alfista, è il turno dell’ala calabrese di 2,00 metri. Luzza, classe 1995, numero 23 sulla maglia è già carico e pimpante. "I motivi per i quali ho deciso di continuare la mia avventura all’Alfa Catania sono molti - afferma il cestista nato a Rosarno -. Innanzitutto ho trovato una società molto seria e che non mi ha mai fatto mancare nulla. Inoltre con i miei compagni di squadra si era creato un bel gruppo ed avevamo trovato i giusti equilibri per poter ambire a qualcosa di più grande, che a causa della pandemia e della conseguente sospensione dei campionati non abbiamo potuto raggiungere. Dalla prossima stagione mi aspetto la stessa serietà e la stessa fame che ci ha caratterizzato l’anno scorso, in modo da portare a compimento l’obiettivo prefissato, nella speranza che tutto torni al più presto alla normalità".

Angelo Luzza dà appuntamento sul parquet: "Il mio primo anno a Catania è stato molto entusiasmante sia a livello sportivo che umano. L’Alfa per me è diventata una seconda famiglia e spero che anche nella prossima stagione le cose vadano per il meglio. Un saluto a tutti i tifosi con la speranza di rivederci presto in campo proprio come ci eravamo lasciati"