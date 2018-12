Alfa Basket Catania, sfida salvezza dal sapore amaro: Pozzuoli espugna PalaCatania

Al PalaCatania, l’Alfa Basket non riesce a dare seguito alla vittoria di Battipaglia. La Virtus Pozzuoli sorprende i catanesi con una partita impeccabile, grintosa e molto determinata. La sfida tra le due neopromosse del campionato di Serie B Old Wild West è dal sapore amaro per i padroni di casa. Gli alfisti dovevano vincere per risalire la china nella classifica del Girone D.

In campo il quintetto catanese ha commesso tanti, troppi errori specie in fase difensiva consentendo ai campani di coach Serpico di chiudere in vantaggio tutti e quattro i parziali. Tessitore, Errico, Bini e Carrichiello chiudono in doppia cifra e trascinano la formazione ospite al successo. Alfa Basket Catania davvero in giornata storta. Non bastano ai rossazzurri i 20 punti di un mai domo Georgi Sirakov né i 16 del solito Vincenzo Provenzani. Momento difficile, da superare in fretta con orgoglio, cuore e cattiveria agonistica. L’Alfa deve resettare tutto e concentrarsi adesso sulla trasferta, in programma sabato 15 dicembre, sul campo della Tiber Roma.

ALFA BASKET CATANIA 79

VIRTUS BAVA POZZUOLI 87

Alfa Basket Catania: Gatti 14, Gottini 2, Consoli 8, Sirakov 20, Florio 9, Provenzani 16, Agosta 8, Vita Sadi 2, Patanè ne, Mazzoleni, La Spina ne. Allenatore:

Bianca.

Virtus Bava Pozzuoli: Tessitore 22, Carrichiello 17, Errico 19, Dimarco 2, Bini 19, Conforto, Caresta ne, Longobardi 1, Mehmedoviq 7, Denadic ne, Di Domenico ne.

Allenatore: Serpico.