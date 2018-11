Alfa Basket Catania, sconfitta contro la capolista Virtus Arechi Salerno

Sconfitta per l’Alfa Basket Catania nell’ottava giornata del campionato di Serie B Old Wild West. Il quintetto rossazzurro cede alla capolista Virtus Arechi nella trasferta disputata a Salerno. La gara si chiude sull’88-65 per la squadra allenata da coach Orlando Menduto.

Gli alfisti tengono nel primo parziale (25-16 per la Virtus Arechi), ma calano nel secondo periodo andando al riposo lungo sul -20 (50-30 per i salernitani). I locali, trascinati da un ottimo Tortù (24 punti, 10 su 15 da due, 4 su 4 alla lunetta) controllano la partita negli ultimi due quarti di gioco con Diomede e Maggio “caldissimi” da tre punti (realizzano tre triple ciascuno).

L’Alfa Basket Catania di coach Andrea Bianca lotta fino al suono della sirena con impegno. Matteo Gottini 19 punti (3 su 5 da due, 4 su 6 da tre, 1 su 1 dalla lunetta), stava giocando bene, ma poi si è lasciato prendere dal nervosismo, danneggiando il gruppo, e uscendo dopo un tecnico per 5 falli. Una situazione che non dovrà ripetersi in futuro.

Adesso testa alla partita casalinga di sabato (PalaCatania, ore 18,30) contro Palestrina. Una gara fondamentale per risalire la china in classifica. Un incontro dove i giocatori catanesi dovranno tirare fuori l’orgoglio e giocare da squadra.

VIRTUS ARECHI SALERNO 88 ALFA BASKET CATANIA 65

Salerno: Diomede 13, Maggio 12, Sanna 2, Paci 10, Leggio 11, Cucco 4, Tortù 24, Antonaci 4, Melchiorri 3, Czumbel 5, Corvo, Festinese. Allenatore: Menduto.

Alfa Basket Catania: Gatti ne, Gottini 19, Consoli 11, Florio 6, Provenzani 11, Agosta 8, Vita Sadi 4, Abramo 2, Patanè 2, Mazzoleni 2, La Spina. Allenatore: Bianca.

Arbitri: Di Gennaro di Roma e Coraggio di Sora.

Parziali: 25-16, 50-30, 73-47.