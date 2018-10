Alfa Basket Catania, presentazione ufficiale ed esordio casalingo in serie B

Nella Sala Giunta del Comune di Catania, l’Alfa Basket Catania, che milita nel campionato di Serie B Old Wild West, si è presentata alla stampa e alla città. Alla conferenza sono intervenuti il sindaco Salvo Pogliese, l’assessore allo sport del Comune di Catania, Sergio Parisi, il presidente della Polisportiva Alfa, Nico Torrisi, il direttore sportivo dell’Alfa, Carmelo Carbone e il commissario del Cus Catania, Luigi Mazzone.

Presente lo staff dirigenziale, lo staff tecnico guidato dall’Head Coach Andrea Bianca e i giocatori della prima squadra. Giorni caldissimi ed intensi per il team rossazzurro. Dopo la presentazione infatti è previsto già oggi l’esordio casalingo in Serie B, al PalaCatania, nella seconda giornata contro l’Hsc Roma Stella Azzurra. Gruppo unito e compatto. Voglioso di ben figurare davanti ai propri sostenitori, che domani dovranno rappresentare il “sesto” uomo in campo e trascinare i ragazzi verso la prima vittoria stagionale.

“Si consuma un evento importante - afferma orgoglioso il sindaco di Catania, Salvo Pogliese -. Presentiamo una giovane, ma vincente società che tra le altre cose ha creato una sinergia con un’altra storica società, il Cus Catania. Un’iniziativa accolta molto favorevolmente dall’Amministrazione Comunale. Un progetto importante soprattutto a livello giovanile, con la possibilità di avviare centinaia di ragazzi a una disciplina, che ha regalato sempre grandi soddisfazioni alla nostra città. Lo sport può ricoprire diversi ruoli, di valenza pedagogica, salutistica ma anche di promozione del territorio. A Nico Torrisi, Luigi Mazzone, a tutto lo staff dell’Alfa e ai giocatori va il plauso dell’Amministrazione Comunale. Insieme con l’Assessore Sergio Parisi saremo sempre al fianco delle squadre catanesi, che portano il nome della città in giro per l’Italia”.

Il primo cittadino di Catania confida nel caloroso tifo degli appassionati catanesi: “L’anno scorso ho assistito personalmente ad alcune gare dell’Alfa. Partite puntualmente vinte dai rossazzurri. Il basket è uno sport bellissimo, che ho praticato da giovane. Sono certo che moltissimi catanesi andranno al PalaCatania ad incitare la formazione allenata da Andrea Bianca”.

Il Presidente alfista Nico Torrisi non nasconde un po’ di emozione per la “prima” casalinga: “Sabato 13 ottobre, alle ore 17, ci sarà il nostro esordio in casa. Aspetto tutti i tifosi della pallacanestro cittadina. Sarei soprattutto felice se ci fossero tanti ragazzi, che accompagnano questo percorso di crescita che ha avuto un passaggio importante nell’unione con il Cus Catania. Il progetto ALFACUS per noi è la cosa più importante, che si sta andando a realizzare. Contiamo che la prima squadra diventi sempre più motivo di stimolo per i giovani catanesi e siciliani, amanti della pallacanestro e che si vogliono affacciare, in maniera seria ed educata, a questo sport. Il nostro obiettivo, in Serie B, è disputare un buon campionato, che ci porti a una salvezza meritata e tranquilla sul campo. Ringrazio i nostri sponsor e la mia famiglia che mi supporta in questa avventura cestistica. Forza Alfa, ci vediamo al PalaCatania”.

“E’ un giorno da ricordare - dichiara il Direttore Generale dell’Alfa, Carmelo Carbone -. Abbiamo finalmente riportato la Serie B di basket a Catania. Esordiremo al PalaCatania contro l’Hsc Roma Stella Azzurra. Confido nel tifo dei nostri sostenitori. E’ una gara da vincere anche per festeggiare il ritorno di Catania in Serie B. Ringrazio l’Amministrazione Comunale, il sindaco Salvo Pogliese e l’Assessore allo Sport, Sergio Parisi per la loro vicinanza. Mi auguro che lo stesso facciano i tifosi. Voglio un PalaCatania ribollente di passione”.

L’assessore Sergio Parisi è raggiante: “Sono felice di ritrovare qui gli amici dell’Alfa, che nella scorsa stagione hanno vinto il campionato alla grande. Nonostante le mille difficoltà abbiamo una classe di dirigenti sportivi ottima. L’Alfa Basket, dopo la promozione, disputerà un torneo difficile e impegnativo come quello Nazionale di Serie B. Invito tutti a seguire le gare del team del Presidente Torrisi al PalaCatania. Bisogna andare fieri di queste realtà e sostenerle con orgoglio”.

Il Commissario del Cus Catania, Luigi Mazzone ha affermato: “Sono felice di partecipare alla presentazione dell’Alfa Basket neopromossa in Serie B. All’interno del progetto c’è la partnership ALFACUS, che ambisce da quest’anno a creare un settore giovanile, che possa essere l’espressione di un futuro ambizioso per il basket catanese. Il nostro obiettivo è stare insieme per il bene della pallacanestro cittadina”.