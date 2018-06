Alfa Basket under 14 campione regionale, vittoria contro Trapani

Una squadra di leoni. Due grandissimi coach in panchina ed un tifo caloroso di genitori e appassionati presenti in tribuna. Al PalaCarelli di Caltanissetta, l’Alfa Basket Catania Under 14 esulta: vince il titolo regionale di categoria e “vola” alle finali nazionali in programma a Cagliari dal 24 giugno al 1° luglio.

Domenica scorsa la promozione in Serie B della prima squadra; ora il ruggito dei ragazzi allenati da coach Davide Di

Masi coadiuvato da Enrico Famà. Il tabellone segna 58-54 per i rossazzurri. Grande festa in campo per Richard Morina e compagni sommersi dagli abbracci dei due allenatori, e dei dirigenti Carmelo Carbone, Mario Litrico ed Emiliano Politi. Anche l’Under 14 è entrata nella storia. Dagli anni’70 ad oggi solo quattro formazioni catanesi erano riuscite a prendere parte alle finali nazionali.

Partita intensa, combattuta e vibrante. L’Alfa parte forte e chiude il primo parziale avanti per 18-7. All’intervallo lungo i catanesi conducono per 36-21. Trapani esce gli artigli negli ultimi due periodi. La formazione di coach Siclari rosicchia punto su punto e si avvicina a -2 nell’ultimo quarto di gioco. Il quintetto alfista si riaccende nel finale e con la precisione di Richard Morina dalla lunetta porta a casa il meritato successo. Poi è felicità allo stato puro. Applausi e lacrime di gioia. Questi i campioni regionali: Richard Morina, Claudio Galasso, Pippo Condorelli, Federico Politi, Antonio Platania, Luca Cantarella, Nicholas Mirone, Marco Ingrassia, Andrea Cacciola, Ettore Delia, Antonio Spampinato, Sergei Giuffrida, Gianmarco Catania.