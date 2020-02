Alfa Catania Basket mantiene la vetta: prova di livello contro Orsa Barcellona

Al suono della sirena fa festa l’Alfa Catania. La squadra rossazzurra supera nettamente l’Or.Sa. Barcellona per 89-67 nell’ottava giornata del girone di ritorno

della Serie C Silver. E’ la diciannovesima vittoria alfista su 21 gare disputate. Il team allenato da coach Massimo Guerra sfodera una prova maiuscola confermandosi al primo posto in classifica. Un successo fortemente voluto e conquistato contro un ottimo Or. Sa. Barcellona, squadra attrezzata per disputare da protagonista i play-off.

La vittoria dell’Alfa parte da una difesa aggressiva ed intensa, che limita le giocate e le conclusioni a canestro di Paolo Mancasola, motore del gioco barcellonese. Partita studiata e preparata bene da coach Guerra e dal suo staff. Straordinario, come sempre, Alberto Marzo che dà equilibrio al quintetto catanese. Un cestista fondamentale per il gioco dell’Alfa. Ottime, inoltre, le prestazioni di Marco Consoli, Angelo Luzza e del britannico Robertin Legend, che infiamma i numerosi tifosi presenti al PalaCus con le sue inchiodate a canestro ben servito dai compagni. Un successo importante che dà ulteriore carica alla formazione rossazzurra, che sabato sera alle ore 19 tornerà in campo, al PalaCus, contro la Libertas Alcamo.

ALFA CATANIA 89

OR.SA. BARCELLONA 67

Alfa Catania: Legend 21, Cicero 2, Barletta, Consoli 7, Saccà 9, Marzo 12, Chisari, Patanè 2, Luzza 19, Mazzoleni 13, Abramo 4. Allenatore: Guerra.

Or.Sa. Barcellona: Salvatico 2, Alberione 7, S. Sidoti, Bernath 19, Vavoli 11, Asciutto, E. Sidoti, Antoniani, Doria 2, Cortina, Mancasola 14, Sindoni 12.

Allenatore: Manzo.

Arbitri: Giunta di Ragusa e Massari di Chiaramonte Gulfi.

Parziali: 22-18, 48-39, 67-52.