Amatori Catania, al Paolone sfida contro Colleferro per blindare il secondo posto

Dopo la sosta l'Amatori Catania è pronto a ritornare in campo. La vittoria rimediata nella scorsa giornata contro Messina ha consolidato ulteriormente il secondo posto degli etnei. Ottimo piazzamento in vista dei play-off per raggiungere la serie A.

Domenica 11 marzo alle ore 14:30 la Bingo Family Amatori Catania tornerà in campo per blindare il piazzamento alle spalle della Capitolina. I ragazzi di Vittorio ieri hanno sostenuto un giorno di riposo e questa sera torneranno in campo per testare gli ultimi dettagli tecnico tattici in vista della sfida contro Colleferro al Paolone. Alle spalle dell'Amatori in classifica restano Napoli e Villa Pamphili.

"Il campo manca - afferma coach Vittorio - il clima partita e l'agonismo della gara serve tanto e fermarsi per soste cosi lunghe non agevola. Nessun alibi però, ci stiamo allenando bene e vogliamo assolutamente rimanere li dietro la Capitolina. Domenica voglio una risposta importante dai ragazzi"