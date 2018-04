Amatori Catania ipoteca secondo posto contro Napoli, testa ai playoff

L'Amatori Catania batte in maniera netta Napoli Afragola ipotecando la seconda posizione in classifica, gradino principale per i playoff Serie A. Davanti ad un Paolone rovente gli uomini di Vittorio e Costantino hanno superato un avversario tosto soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa è stato invece un monologo Amatori fatto di bel gioco, velocità e potenza col pacchetto di mischia.

Un dominio netto che lascia tanta speranza nel cercare di cogliere la promozione. Su tutti super Bognanni autore di due mete, le stesse realizzate da uno straripante Graziano Camino, recuperato in extremis dal fisioterapista Gaetano Caluccio, e da un valore aggiunto in stagione chiamato Arrigo. Vittoria “rimpolpata” dalla meta iniziale di Palmieri e da un Loader educato nel centrare i pali come Borina.

Bingo Family Amatori Catania che vince con bonus la partita determinante per la stagione e guarda adesso con grande fiducia e speranza al possibile ritorno nella massima serie.

BINGO FAMILY AMATORI CATANIA-NAPOLI AFRAGOLA 44-7

Amatori Catania: (Mistretta), Hliwa, Florio, Ferrara, Guglielmino, Cosentino, Sapuppo, Palmieri, Giammario, Loader, Bognanni, Camino, Calamaro, Arrigo, Borina. A disp: D’Aleo D., Santocono, D’Aleo A., Parasiliti, Greco, Smiroldo. All: Vittorio – Costantino.

Napoli: Guerriero, Aiello, Liguori, Iazzetta, Dublino, Testa, Campoccio, Quarto, Petruccio, Coppola, Rinauro, Parascandolo, White, Iervolino, Coppola

Marcatori: nel pt: 15’ m. Palmieri; 17’ m. Quarto, tr. Iervolino; 39’ m. Bognanni, tr. Loader. Nel st: 2’ m. Camino; 4’ m. Arrigo; 16’ m. Bognanni; 27’ m. Camino, tr. Loader; 38’ cp Borina; 39’ m. Arrigo, tr. Borina.

Ammoniti: 13’ st Camino; 31’ st Cimaroli.