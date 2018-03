Amatori Catania, vittoria con bonus contro Arechi

Continua a vincere la Bingo Family Amatori Catania, che batte a domicilio l'Arechi Rugby consolidando il secondo posto in classifica. Buona prestazione della formazione di Ezio Vittorio e Giuseppe Costantino, che sfrutta il maggior tasso tecnico rispetto all'avversario, centrando il bonus e portando a casa i cinque punti, importantissimi nella corsa al secondo posto.

Primo tempo di assoluto dominio della squadra ospite, capace di segnare tre mete di cui due di queste trasformate, mettendo così subito un discreto divario nel punteggio tra se e i padroni di casa. La prima marcatura ospite porta la firma di Graziano Camino poco dopo il quarto d'ora, con Loader che trasforma per il 7-0 iniziale. Il giocatore biancorosso si ripete quindici minuti più tardi, anticipando di pochi istanti la terza meta siglata da Arrigo che, con la trasformazione di Loader, chiude la prima frazione sul 19-0.

Nella ripresa inizia meglio Arechi, che va in meta dopo dieci minuti accorciando le distanze sul 19-5; gli etnei riprendono a giocare e poco prima della mezz'ora segnano la meta del bonus con Edoardo Bognanni, anche questa poi trasformata da Loader. Nel finale tocca a Igor Giammario iscriversi al tabellino del match, mettendo a segno la meta del 31-5 prima della quarta trasformazione di Matt Loader. In chiusura di gara arriva la seconda meta dei padroni di casa, giocata che chiude la gara sul definitivo 33-10.

"Abbiamo giocato una partita un po' anomala a causa delle condizioni del tempo - ammette Giuseppe Costantino - ma l'importante era portare a casa i cinque punti. I ragazzi erano consapevoli di qual era il nostro obbiettivo, siamo stati bravi a chiudere subito la partita senza mai andare in difficoltà e di questo siamo contenti. Abbiamo tenuto a riposo gli infortunati in vista delle prossime gare, in modo da poterli recuperare al meglio. Abbiamo realizzato mete di buona fattura, magari avremmo potuto fare qualcosina in più ma ripeto, l'importante era vincere conquistando anche il bonus"