Incetta di podi e medaglie per la “Dojo” Catania, protagonista a Taranto

Si vince in coppia a Catania, nell’antica “Arte dei Samurai”. Incetta di podi e medaglie nella “dolce arte marziale giapponese” del ju-jitsu, per la Sicilia e in particolare per l’associazione sportiva catanese “Il Dojo” del maestro Cosimo Costa, alla recente Coppa Italia di ju-jitsu targata Fijlkam (Federazione italiana judo-lotta-karate-arti marziali) a Taranto. Alla kermesse tarantina di arti marziali, i 33 “artisti marziali” agonisti della Dojo - insieme a 4 atleti pre-agonisti - hanno fatto la parte del leone sul tatami di gara, monopolizzando i gradini più alti del podio nella specialità a coppie “Duo Show”, con un bottino di 15 primi posti, 5 secondi piazzamenti e 3 terzi posti. Brillanti risultati anche nel “Trofeo giovanissimi”, con due coppie della “truppa” catanese, salite sul gradino più alto del podio.

Completano il quadro “trionfale” per la spedizione siciliana dei “jutsuka” alla Coppa Italia, gli atleti etnei Salvatore Ensabella e Daniele Signorelli, che hanno ben figurato. Ancora una volta, importante successo per gli allievi dell’infaticabile maestro catanese di ju-jitsu Cosimo Costa, massimo esperto internazionale del metodo “Mizu Ryu” e direttore tecnico dell’associazione “Il Dojo”, società prima classificatasi nel “Duo Show” - sulle 33 associazioni sportive presenti all’evento -, nonché quarta classificata nelle classifica generale. Nove i tecnici al seguito, della spedizione etnea a Taranto, con atleti in lizza in 18 categorie, sulle 24 presenti in gara. Ecco di seguito, nello specifico, i nomi degli “artisti marziali” catanesi protagonisti alla manifestazione.

Competizione “Duo Show” Esordienti - coppie prime classificate: Salvatore Ensabella - Daniele Signorelli; Valerio Puglisi - Luca Coriolani; Claudio He - Federico Vinciguerra; Sebastiano Amore - Roberto Ragusa; Giada Costa - Alice La Rosa; Damiana Cotispoti - Sveva Leonardi; Maria Amore - Elisabetta Armanetti; Salvatore Ensabella - Alice La Rosa; Daniele Signorelli - Damiana Cotispoti; Valerio Puglisi - Giada Costa; Luca Coriolani - Sveva Leonardi. Duo Show” Esordienti - coppie seconde classificate: Alfio Patanè - Adriana Calanna. Duo Show” Esordienti - coppie terze classificate: Sebastiano Amore - Maria Amore. “Duo Show” Cadetti - coppie prime classificate: Salv. Vincenzo Fiorentino - Flavio Teobaldi; Agata Barbagallo - Adrian Barbagallo; Gabriele Musmeci - Alessandro Consoli; Fabio Russo - Alfio Patanè ; Fabio Russo - Maria Chiara Di Gregorio; Emanuele Raciti - Elisabetta Armanetti; Gianluca Mazzola - Salvatore Molino; Cristina Bruno - Luca Esposito; Laura Salemi - Adriana Calanna; “Duo Show” Cadetti - coppie seconde classificate: Luigi Pulvirenti - Lorenzo Russo. “Duo Show” Ragazzi cat. maschile - coppie prime classificate: Iacopo Lo Piccolo - Claudio Incardona; Cat. femminile: Michela Leonardi - Diana Cotispoti.