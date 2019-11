Catanzaro-Catania, probabili formazioni: Biondi scalpita, Di Piazza centravanti

Lucarelli scalda la vigilia di Catanzaro-Catania. Il primo test match lontano dal "Massimino" per il tecnico degli etnei chiamato in sella proprio per invertire il trend in trasferta. "Tutti quelli che guardano al proprio orticello da ora in poi saranno debellati. Si va sul campo, si suda e si corre". Un messaggio forte figlio del primo tempo disputato contro la Sicula Leonzio. Gerarchie azzerate e nuovi stimoli per tutti in vista della trasferta delicata contro i gallorossi.

Lucarelli dovrebbe ancora riproporre il 3-5-2. In attacco Curiale dovrebbe partire dalla panchina. Il tecnico ha espresso la volontà di fare di tutto per recuperarlo, ma il campo parla di un giocatore in forte sofferenza. Ecco allora che i recuperi di Emanuele Catania e Di Molfetta aprono le porte ad un duo d'attacco rapido e veloce, con uno dei due a fianco del centravanti Di Piazza per sfruttare le ripartenze e gli spazi lasciati dagli avversari. Non è da escludere anche l'impiego di Mazzarani in un ruolo più offensivo, Lucarelli deciderà a ridosso della gara dove impiegare il numero 32 diventato imprescindibile nello scacchiere rossazzurro.

Sugli esterni cerca conferma Biondi vista l'assenza di Calapai. In difesa ballottaggio tra Esposito e Marchese per completare il pacchetto composto da Biagianti e Silvestri negli altri due interpreti, non è però da escludere anche l'impiego del giovane Noce. In mezzo al campo assenti Dall'Oglio, squalificato, e Welbeck, ancora out per infortunio, Bucolo potrebbe così avere una maglia dall'inizio.

PROBABILE FORMAZIONE CATANZARO-CATANIA

Catania 3-5-2: Furlan, Silvestri, Biagianti, Noce (Marchese-Esposito), Biondi, Rizzo, Bucolo (Lodi), Mazzarani, Pinto, Di Molfetta (Catania-Mazzarani), Di Piazza