Reggina-Catania, probabili formazioni: Sarno il jolly, Curiale in panchina

Catania pronto ad affrontare il rush finale. Le ultime 7 partite del campionato diranno se il la squadra etnea può concretizzare il sogno di approdare in serie b dalla porta principale, quella della promozione diretta. Obiettivo non semplice, ma non impossibile. La prima tappa è quella del "Granillo" contro la Reggina guidata dal tecnico Drago. Gli uomini di Novellino arrivano al match forti dei tre risultati utili consecutivi frutto della nuova gestione tecnica.

Sarà assente Manneh impegnato con la sua nazionale del Gambia. Chi invece sembra ormai pienamente recuperato è Sarno, acquisto più importante nel mercato di gennaio e giocatore pronto adesso per dare un contributo alla causa. Novellino ha dichiarato come il giocatore possa ricoprire il ruolo di trequartista a ridosso delle due punte. Un ruolo che potrebbe ricoprire a gara in corso o dall'inizio.

Curiale parte invece indietro nelle gerarchie, con Marotta e Di Piazza in campo dal primo minuto, sono loro infatti gli attaccanti protagonisti in questo scorcio di stagione. Nuova vita per Marchese che dovrebbe ancora una volta trovare una maglia da titolare nella difesa a 3.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA-CATANIA

REGGINA (4-3-1-2): Confente; Kirwan, Conson, Gasparetto, Solini; Salandria, Zibert, Franchini, Bellomo; Doumbia, Strambelli

CATANIA (3-5-2): Pisseri; Aya, Silvestri, Marchese; Calapai, Biagianti, Lodi, Rizzo (Bucolo), Baraye; Marotta, Di Piazza