Beach Soccer, Domusbet Catania vince la coppa Italia: battuto il Terracina in finale

Il Catania Beach Soccer si aggiudica la Coppa Italia 2018. Lo fa per la terza volta nella sua storia: l'ultima vittoria risaliva al lontano 2005 nonostante le otto finali totali conquistate. I rossazzurri superano in finale Terracina per 6-4 dopo una straorinaria rimonta, con 4 reti di Eudin e i sigilli finali di Fred e Zurlo.

LA GARA. La partenza era di Terracina due minuti pazzeschi dettati dal sinistro di Frainetti a battere Rafael e avvio trilling, trenta secondi dopo, con il rigore in favore di Terracina, con Alla freddo che raddoppiava. Il due-due di Terracina dava problemi, ma i rossazzurri reagivano con Zurlo che trasformava il libero che riapriva la gara. Borelli però sfruttando la superiorità pescava un secondo palo beffardo per il 3-1.

Una finale tosta e giocata fino all'ultimo respiro, con due salvataggi su Chiavaro e il gol di Eudin prezioso piattone di fine primo tempo per il parziale di 3-2.

L'inizio ripresa è stato dettato dalla saetta di Eudin per il prezioso 3-3. La Domusbet Catania rispondeva e accelerava con grinta e forza, ingredienti che piegavano le mani di Eliott sulla botta di Fred, 3-4, e rimonta compiuta. Un caterpillar pesante e devastante come l'azione che portava alla grande intuizione gol di Eudin per il +2. Gestione perfetta, la Domusbet Catania non soffriva più nonostante la rete del Terracina con 90 secondi ancora da giocare. Ci pensava ancora Eudin con un piazzato bolide a distruggere il tentativo di Terracina ed aprire la gioia e la Coppa Italia alla Domusbet Catania Bs.

La Coppa Italia c'e' e Fred il capitano la alza in cielo colorando l'Arena di Viareggio di rossazzurro e regalando l'ottava meraviglia, l'ottavo trofeo di questa straordinaria storia sportiva firmata Domusbet Catania Beach Soccer.