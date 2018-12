Bisceglie-Catania, le pagelle: Pisseri la combina grossa, Biagianti sempre sul pezzo

Ecco le pagelle di Bisceglie-Catania. Finisce 1-0 per i pugliesi grazie alla rete siglata da Starita.

Bisceglie (3-5-2): Crispino, Markic, Calandra, Maestrelli, Bottalico (dall’85’ Toskic), Onescu, Risolo, Giacomarro, Jakimovski (dall’85’ Raucci); Starita (dal 94′ Camporeale), Scalzone (dal 72′ De Sena)

Catania (4-2-3-1): Pisseri 4,5, Ciancio 5,5, Aya 6, Silvestri 6, Scaglia 6 (dal 73′ Calapai 6), Rizzo 5,5 (dal 66′ Angiulli), Biagianti 6,5, Barisic 6 (dal 60′ Manneh 6), Lodi 5,5 (dal 66′ Curiale 5,5), Vassallo 5,5 (dal 46′ Brodic 6), Marotta 5.

MiglioriToday. Biagianti. L'ultimo a mollare come sempre e bravo ad inserirsi con i tempi giusti, andando pericolosamente al tiro nel secondo tempo. Sottil lo lascia nella mischia fino alla fine puntando sulla sua esperienza e sagacia tattica.

PeggioriToday. Pisseri. Giornata da dimenticare per l'estremo difensore dei rossazzurri che ha sulla coscienza l'errore decisivo. Difettoso il suo disimpegno con i piedi dopo il pressing alto degli attaccanti nerazzurri. Bravo Starita ad approfittarne, portando in vantaggio il Bisceglie.

Lodi. La squadra ruota attorno al numero 10 le cui geometrie sono però poco efficaci nella giornata odierna. Sottil decide di toglierlo dal campo, riproponendo assetto e uomini più vicini a quelli visti nella sfida contro il Sassuolo, senza però raggiungere il risultato sperato.

Marotta. La palla sporca spesso può trasformarsi in oro in sfide come quella di oggi. Il numero 9 fatica però a trovare lo spazio giusto e la giocata per provare a far male in qualche modo. Spento.