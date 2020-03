Bisceglie-Catania, probabili formazioni: Beleck in campo, Barisic indisponibile

La prima delle 5 gare a porte chiuse per il Catania andrà in scena in casa del Bisceglie. La prima delle due sfide in terra pugliese, la settimana prossima gli etnei saranno chiamati ad affrontare il Bari, ancora in trasferta. In un clima surreale per lo sport, ma dettato dal momento di emergenza a livello nazionale, gli uomini di Lucarelli proveranno ad ottenere il massimo dai prossimi 180 minuti.

Gli etnei arrivano alla sfida del "Ventura" con tante assenze. La squalifica di Mazzarani, l'indisponibilità di Barisic e le non perfette condizioni di Biondi, limitano le scelte e le rotazioni di mister Lucarelli. La nota lieta è il ritorno tra i convocati di Curiale, ma il giocatore non è ancora pronto per dare un contributo alla causa. Curcio tornerà sulla trequarti, spazio invece a Beleck in avanti. Sugli esterni d'attacco pronti Capanni e Di Molfetta. In mezzo al campo si rivedranno Salandria e Vicente, torna Calapai nel ruolo di terzino destro.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE-CATANIA

Bisceglie (3-4-1-2): Casadei, Diallo, Joao Silva Karkalis, Rafetraniaina, Armeno, Ungaro, Mastrippolito, Ferrante; Gatto, Montero

Catania (4-2-3-1): Furlan (Martinez), Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto, Salandria, Vicente, Capanni, Curcio, Di Molfetta, Beleck