Bisceglie-Catania, probabili formazioni: Lodi torna a dirigere l'orchestra

La gara di Coppa Italia contro il Sassuolo ha lasciato buone indicazioni in vista del campionato. Sottil ha avuto risposte importanti da chi sin qui ha giocato meno. Ha dato nell'occhio in particolare la prova disputata da Brodic, vero e proprio protagonista nel match infrasettimanale. Un'arma in più quella rappresentata dal giocatore croato che potrebbe rivelarsi letale nel nuovo assetto disegnato dal tecnico degli etnei.

Nel delicato match contro il Bisceglie servirà un Catania sulla falsa riga di quello visto nella gara disputata contro il Sassuolo. Nuovi saranno gli interpreti dopo il turnover visto al Mapei Stadium. Contro la squadra pugliese, che ha registrato le dimissioni del tecnico Ginestra in settimana, dopo le non esaltanti prove in campionato, tornerà in campo Lodi dal primo minuto, così come Biagianti e Marotta, che scalpita per ricoprire il ruolo di prima punta

Altro ritorno tra i titolari quello di Vassallo. Aya invece andrà a posizionarsi al centro della difesa. Il nuovo tour de force impone di gestire le forze e gli uomini. Saranno infatti 3 le gare in una settimana e Sottil avrà modo di sfruttare tutta la profondità della rosa, riproponendo anche quegli uomini che hanno ben figurato contro il Sassuolo, Angiulli e Brodic su tutti.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE-CATANIA

Bisceglie (3-5-2): Crispino, Calandra, Markic,Maestrelli, Onescu, Giacomarro, Toskic, Risolo, Jakimovski, De Sena, Starita

Catania (4-2-3-1) Pisseri, Ciancio, Aya, Silvestri, Baraye, Biagianti, G. Rizzo, Barisic, Lodi, Vassallo, Marotta.