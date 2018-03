Bisceglie-Catania, probabili formazioni: Lucarelli annuncia turnover

Archiviata la vittoria casalinga contro la Reggina il Catania è chiamato alla trasferta insidiosa contro un Bisceglie capace di fermare sul 2-2 il Trapani nell'ultimo turno di campionato. Rossazzurri a corrente alternata nella sfida vinta domenica: primo tempo farraginoso sul piano del gioco, secondo tempo giocato invece su buoni ritmi per una buona mezz'ora prima del blackout finale che poteva costare il pareggio degli ospiti, capaci soltanto di accorciare le distanze.

Lucarelli dovrà lavorare per evitare questi imprevvisi cali di tensione. Resta vivo ancora il ricordo della trasferta di Monopoli: un monito da tenere presente per evitare altre prestazioni incolore. Il Catania ha comunque dimostrato di essersi ricompattato, rialzando la testa e conquistando 7 punti nelle ultime tre sfide contro Siracusa, Sicula Leonzio e Reggina. Il dato confortante è quello relativo alla ritrovata solidità difensiva: soltanto una rete al passivo per Pisseri negli ultimi 270 minuti di gioco.

QUI CATANIA. Lucarelli ha lasciato trapelare la possibilità di un turnover in vista delle due sfide ravvicinate contro Bisceglie, mercoledì, e Paganese nel fine settimana. Il principale indiziato per un turno di riposo è Biagianti, con Bucolo e Rizzo possibili titolari in mezzo al campo. Torna invece Lodi dalla squalifica. In difesa cerca spazio Blondett, così come Porcino e soprattutto Esposito, pronto a sostituire sulla destra Semenzato. In attacco Curiale, alle prese con alcuni problemi alla schiena e che ha stretto i denti per essere in campo, potrebbe lasciare spazio a Ripa, per poi subentrare a gara in corso. Barisic altra possibile "carta" di Lucarelli.

PROBABILE FORMAZIONE BISCEGLIE-CATANIA

Catania (4-3-3): Pisseri, Esposito (Semenzato), Blondett (Aya), Bogdan, Porcino (Marchese), Rizzo, Lodi, Bucolo (Biagianti), Di Grazia, Ripa (Curiale), Barisic (Manneh)