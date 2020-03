Catania, ancora una vittoria: Salandria porta i tre punti contro il Bisceglie

Il Catania continua nella striscia positiva di risultati. Lo fa davanti ad un clima caratterizzato dall'assenza di pubblico allo stadio "Ventura" di Bisceglie. La squadra di Lucarelli dimostra di saper soffrire e interpretare le partite con la giusta mentalità da un mese a questa parte e confeziona la quarta vittoria nelle ultime sei gare. Uomini contati nel reparto offensivo alla vigilia del match, ma il mattatore del match è un centrocampista, Salandria.

LE PAGELLE

Ancora la solita solidità difensiva, grazie al muro eretto dal duo Mbende e Silvestri, permette a Furlan di non correre rischi. La partita viene messa in ghiaccio nel secondo tempo grazie alla rete del vantaggio e nel finale Calapai salva sulla linea il possibile gol del pari. Continua il cammino degli etnei, sotto la guida del tecnico Lucarelli. Il rullino di marcia della squadra rossazzurra permette di consolidare la posizione in zona playoff.

TABELLINO BISCEGLIE-CATANIA 0-1 (Salandria 63')

Bisceglie (3-4-1-2): Casadei (57' Messina); Diallo, Da Silva, Karkalis; Mastrippolito (82' Longo), Trovade (68' Rafetraniaina), Zibert, Petris (82' Ungaro); Ferrante (68' Nacci): Gatto, Montero

Catania (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Salandria, Vicente (46' Biagianti); Capanni (64' Biondi), Curcio, Di Molfetta (78' Manneh); Beleck (85' Esposito)