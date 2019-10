Boxe, incontro professionistico a Catania: Crivello batte Di Bella dopo 4 riprese

Ignazio Crivello batte ai punti Ignazio Di Bella nel match di Boxe disputato a Catania e dedicato al professionismo. Teatro dell'incontro la Gbc Promotion con gli onori "di casa" dell'Accademia dello Sport. Nella stessa location sabato 9 novembre, sempre all’Area Fit Arena, in programma un altro match professionistico, stavolta al femminile. Per i pesi Minimosca sarà la pugile di Catania, Valentina Milazzo, scuola Accademia dello sport e guidata da Coach Pierluigi Tumeo, ad esibirsi in una sfida dal sapore internazionale dopo i primi due incontri "pro" dei mesi scorsi. Incrocerà i guantoni con l’ungherese Andrea Jenei.

Incontro intenso quello tra Crivello e Di Bella. Due pesi medi di Palermo in gara. Da un lato il pugile della Davide Giordano Boxing Team, dall'altro il guantone della Gbc Promotion. Nelle 4 riprese da 3 minuti ha avuto la meglio il primo grazie ad una condotta di gara piena di grinta e di colpi messi a segno. Sulla difensiva l'avversario che per qualche tratto ha impensierito Crivello, senza però mai creargli seri grattacapi. E' maturata cosi' la vittoria numero 5 in 4 anni di carriera “pro”. "E' stata una gara molto combattuta a mio avviso - ha commentato Ignazio Di Bella -. Da parte mia, la difficoltà a sostenere gli allenamenti a causa della notevole distanza tra Alcamo e Villabate che non mi ha consentito di svolgere adeguatamente la preparazione. Che spero di poter effettuare a pieno in occasione di un match programmato per novembre contro un pugile debuttante. Faccio i complimenti al mio avversario, Crivello, che ha dimostrato di essere un campione".

"Lo ringrazio di cuore per i complimenti, si è dimostrato un avversario duro - risponde il vincitore, Crivello -. Miglior ritorno sul ring non potevo attendermi, avendo disputato l'ultimo incontro oltre un anno fa". "Si è trattato del primo step, adesso sotto con un match che Ignazio terrà a dicembre - svela i piani futuri Coach Giordano - su 6 riprese, quindi più impegnativo e di livello superiore, e contro un colombiano che alle spalle ha circa cento incontri".

Boxe di qualità anche nei sottoclou, i quali hanno preso parte al "Trofeo Gbc Promotion Area Fit". In tutti 16 atleti siciliani.

Questi i risultati:

Elite II serie, 54 kg: Martina Salerno - Acc.dello sport vp su Alice Sciortino - Revolution Palermo. 81 kg: Antonino Caltabiano - Geraci Boxe vp su Salvatore Misseri - Revolution.

Elite, 69 kg: Tass Jabbi - Acc.dello sport VS Enrico Di Gangi - Giordano, vp Di Gangi. +91 kg Giorgio Minicuccio - Aquile Verdi Augusta vp Gianluca Camiolo - Extreme Boxing Club Palermo.

Junior, 54 kg Daniele Testa - Geraci vp su Angelo Contino - Revolution. 60 kg: Gioele Caccamo - Aquile V. vp su Angelo Filorizzo - Little club Palermo. 63 kg: Giuseppe Bono - Pug. Barone Palermo VS Samuele Greco - Giordano, vp Greco. 66 kg: Alberto Nicotra - Primo Round vp su Antonino Adamo - Revolution.