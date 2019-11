Boxe, Damiano Tramontana stacca il pass per i campionati italiani 2019 elite

Il pugilato siciliano ha incoronato i campioni regionali di categoria Elite, e di conseguenza qualificati ai Campionati italiani, al termine della manifestazione disputata a Palermo, I.I.S.S. “Pio La Torre”, domenica 17 novembre. Organizzato dalla locale società Mtp, l’evento ha coinvolto 16 pugili per intense 8 finali, con ancora 2 atleti rimanenti, i quali si sfideranno a data da destinarsi. I vincitori, dopo essersi imposti tutti ai punti, hanno staccato il pass per le finali nazionali, in programma a Roma dal 10 al 15 dicembre.

Uno dei match più attesi e che alla fine si è rivelato all’altezza delle aspettative: la sfida tra i 64 kg Damiano Tramontana - assistito per l’occasione da Riccardo Wagner, componente dello staff tecnico Accademia dello Sport - e Julian Curmei. Ha vinto il primo che, dopo la semifinale positiva contro Placido Adonia (Catania ring), ha trionfato superando l’ultimo ostacolo, "sfoderando le armi migliori, anticipando l’avversario e contrattaccando in maniera perfetta - questo il commento di Coach Pierluigi Tumeo, che assisterà Tramontana nelle finali tricolore". "Nel complesso ha disputato due match brillanti, sostanzialmente spettacolari, sia dal punto di vista tecnico che tattico – ha aggiunto il tecnico dell’Accademia dello Sport". Bene anche l’etneo Buremi, i palermitani D’Amico, Innusa e Rosciglione, il marsalese Gucciardi e l’avolese Luciano.

Nel dettaglio i risultati delle gare. 56 kg: Alessandro Vincenzino – Geraci Boxe vs Giovanni D’Amico – Mtp: vp D'Amico 60 kg: Alex Innusa – Mtp vs Salvatore Bobbone – Pug. Castellini : vp Innusa.

64 kg: Damiano Tramontana – Acc.dello sport Catania vs Juan Curmei – Wbc Oliveri: vp Tramontana.

75 Kg: Simone Buremi - Catania ring vs Antonino Adonia – Boxing project: vp Buremi.

81 kg: Giovanni Gucciardi – Lilybetana Boxe vs Vincenzo Lo Biondo – Marino Boxing team: vp Gucciardi.

91 kg: Carmelo Calabrò – Pug.Saporito vs Gianluca Rosciglione – Defence Club Palermo: Vp Rosciglione.

+91: Fabrizio Luciano – Pug.Busà vs Antonino Parrinello - Lilybetana Boxe: vp Luciano.

Da disputare la finale 69 kg tra Gaetano Di Marco della Pug.Castellini e Eugenio Di Bella della Boxe Club Catania, col primo favorito sulla carta.