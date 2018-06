Boxe, la catanese Emanuela Cavallaro pronta per un torneo internazionale in Bulgaria

Un’avventura internazionale attende la catanese Emanuela Cavallaro, Nazionale italiana categoria Youth, peso 51 kg. E’ tra i sei convocati, tre uomini e tre donne agli ordini dei Coach Gianfranco Rosi e Francesco Stifani, per un imminente torneo internazionale che si svolgerà in a Sofia Bulgaria dal 20 al 24 giugno. La giovane pugile, allieva di Coach Giovanni Cavallaro (di cui è cugina) e tesserata con la Trinacria Boxing, tenterà di proseguire la scia di risultati positivi che stanno caratterizzando la sua carriera dall’inizio dell’anno. Oltre al suo “Maestro”, Emanuela avrà in terra bulgara il sostegno di altri familiari, tra cui il papà Matteo (tutti e tre in foto al momento della partenza da Catania).

“Sono reduce da una vittoria nella prima giornata del Dual Match che la nostra Nazionale ha sostenuto contro Irlanda e Francia tenutosi nello scorso fine settimana a Belpasso contro la transalpina Lauryne Brankaer – dichiara Emanuela Cavallaro -, che ha fatto seguito a recenti affermazioni ottenute a Catania tra maggio e giugno ed ancor prima con quella importante per il Torneo Italia. Mi auguro di proseguire su questa