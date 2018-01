Bucolo-Catania, matrimonio fino al 2020: "Un sogno giocare qui"

Bucolo prolinga il contratto con il Calcio Catania fino al 30 giugno 2020. Un momento importante per il centrocampista catanese sceso in campo nell'ultima gara casalinga contro la Casertana. Il centrocampista commenta così a caldo la notizia:

“Un ringraziamento speciale va alla società, che mi concede fiducia ed altri anni in rossazzurro: da catanese, sono particolarmente fiero di poter continuare a coltivare questo grande sogno, giocare nel Catania. Voglio condividere questa soddisfazione personale, che rappresenta un punto di partenza e non di arrivo, con i miei compagni: anche a livello individuale, i frutti migliori si raccolgono sempre quando un gruppo è come una famiglia, come il nostro. Andiamo incontro alle prossime sfide con entusiasmo e senso di responsabilità, tutti insieme. Con tutto il cuore, avanti per questa lunga cavalcata”.