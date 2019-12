Calcio a 5, favola Meta Catania: primo posto solitario in serie A

Primato sempre più consolidato. Addirittura in solitaria dopo la sconfitta esterna rimediata dal Real Rieti. La Meta Catania Bricocity guida la serie A di calcio a 5 dopo aver espugnato pure Latina nell'ultimo turno di campionato. Numeri impressionanti firmati dalla formazione di Samperi alla quarta vittoria consecutiva e il quarto risultato utile in campo esterno. Caamaño e Rubio due elementi sempre più in crescita in squadra, Perez sempre attento e perfetto, il tutto condito da un’applicazione di squadra ormai consolidata nel tempo.

La squadra rossazzurra del presidente Enrico Musumeci sta disputando un campionato esaltante. Dopo aver risolto i problemi legati al PalaCatania, si appresta a vivere una stagione da favola, senza porsi limiti di alcun tipo, ma assaporando un momento magico.

Nell'ultimo turno ha dimostrato di avere le sue solite caratteristiche, fatte di attenzione, cinismo e abnegazione. Nonostante le assenze di Salas ed Ernani è emersa la totale applicazione della fase difensiva. Perez ha disputato ancora una volta una gara importante alzando la saracinesca e chiudendo su tutti Lo Cicero e Caio. La solidità difensiva, unita al cinismo in attacco, è stata la chiave per arrivare a questa situazione di classifica. Quota 25 punti e primato solitario. L'1-3 dell'ultimo turno a Latina sancisce la quarta vittoria consecutiva, settimo risultato utile.