Calcio a 5, Meta consolida il secondo posto: piegato il Lido di Ostia

Continua la marcia della Meta nel girone B della serie A2. Cancellata la sconfitta rimediata in casa della capolista Maritime grazie ad una prova maiuscola disputata tra le mura amiche. Nel "fortino" del Polivalente di San Giovanni La Punta i ragazzi allenati da Samperi hanno piegato il Lido di Ostia: 5-2 il risultato finale. Una gara combattuta per larghi tratti e condotta con diligenza e sagacia tattica dai padroni di casa che nei minuti finali riescono a prendere il largo, ipotecando la vittoria.

SANCHEZ IN GRANDE SPOLVERO. Tre le reti siglate dal numero 10, la prima di pregevolissima fattura. Un sinistro scagliato con forza e precisione sotto la traversa che fissa il parziale sul 2-0. Una prima frazione di gioco gestita bene dagli uomini di Samperi, bravi a prendere le misure agli avversari dopo un inizio in leggera salita.

Gli episodi sorridono alla squadra puntese anche nella seconda frazione. Prima, sul parziale di 2-0, gli ospiti mancano il gol di poco, con un doppio palo rocambolesco. Nelle battute finali di gara, stavolta sul 3-1, è Musumeci ad immolarsi, compiendo un salvataggio provvidenziale in una fase delicata del match.

Gli ospiti tentano diperatamente il tutto per tutto e cambiano strategia affidandosi al portiere di movimento quando mancano 5 minuti al termine della gara. Un cambiamento che non riesce a dare i frutti sperati, ma si rivela invece la chiave di volta decisiva per la Meta. Arrivano così altre due reti, quelle decisive, prima di Sanchez e poi del capitano Musumeci: entrambi sono bravi ad approfittare della porta priva dell'estremo difensore. Resta soltanto il tempo per ammirare il gol della bandiera del capitano del Lido di Ostia, bravo a trafiggere l'estremo difensore Tornatore con un destro ad incrociare, fissando il risultato finale sul 5-2.

La marcia verso i play.off della squadra di San Giovanni La Punta continua: sono 5 i punti di vantaggio dalla terza in classifica.

TABELLINO. META-TODIS LIDO DI OSTIA 5-1 (2-0 p.t.)

META: Tornatore, Schacker, David Sanchez, C.Musumeci, Amoedo

TODIS LIDO DI OSTIA: Barigelli, Barra, Ugherani, Vitor Renoldi, Fred

MARCATORI: 6′ p.t. Schacker (M), 6’57” David Sanchez (M), 13′ s.t. David Sanchez (M), 14′ Fe.Barra (M), 17′ David Sanchez (M); C.Musumeci al 18’30” e Fred al 19’30”