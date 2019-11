Calcio Catania, annullata la conferenza stampa di Pietro Lo Monaco

Catania tra campo, ma soprattuto extracampo. Le tante domande sulla situazione vissuta dal club rossazzurro non troveranno risposta nella giornata di oggi. Con un comunicato ufficiale infatti la società di via Magenta ha annunciato l'annullamento della conferenza stampa di Pietro Lo Monaco prevista inizialmente per le ore ore 17.00.

Nelle ultime ore è inoltre circolata la voce sulla possibilità che la sfida tra Catania e Casertana possa giocarsi senza il regolare ingresso da parte del pubblico per parziale o totale chiusura dei settori dello stadio. Aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore. Già in occasione della coppa Italia la sfida tra Catania e Sicula Leonzio era andata in scena con la chiusura della tribuna B e del settore ospiti.