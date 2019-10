Calcio Catania, Biagianti, Bucolo e Marchese verso il reintegro: Camplone sorride

Biagianti, Bucolo e Marchese verso il possibile reintegro in rosa. Dopo il caso scoppiato nelle scorse settimane e la linea dura tracciata dall'ad Lo Monaco, il patron rossazzurro, Antonino Pulvirenti, aveva aggiustato il tiro e calmierato la situazione nei giorni scorsi.

La sensazione è adesso che i tre giocatori possano tornare utili alla causa e a disposizione di mister Camplone. Il tecnico rossazzurro ha dovuto fronteggiare nell'ultimo periodo una vera e propria emergenza in termini di uomini a disposizione tra chi è rimasto fuori per motivi disciplinari e i tanti infortuni, su tutti quelli occorsi ad Emanuele Catania e Vincenzo Sarno. Il reintegro in rosa dei tre veterani potrebbe così dare maggiori soluzioni tattiche e risorse, ma anche una scossa a livello di spogliatoio.

Emanuele Catania intanto scalda i motori e in vista della trasferta contro la Vibonese si candida per una maglia da titolare avendo ormai ultimato il processo di recupero. Una pedina importante, come mostrato nella prima delle trasferte ostiche dei rossazzurri, quando nel secondo tempo riuscì a dare una scossa nel match contro il Potenza. Una notizia positiva per provare ad invertire la marcia dopo una prestazione poco esaltante contro il Picerno, nonostante i tre punti portati a casa.