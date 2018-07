Calcio Catania, presentata la campagna abbonamenti 2018-2019

Il Catania ha presentato oggi la Campagna Abbonamenti 2018/19. Prezzi invariati rispetto al 2016 ed al 2017 e consueta “Giornata Rossazzurra”, in cui non saranno validi gli abbonamenti e gli ingressi gratuiti previsti dai contratti di sponsorizzazione.

La Campagna Abbonamenti 2018/19 avrà inizio giovedì 12 luglio: è prevista la contemporaneità delle fasi di vendita libera ed esercizio del diritto di prelazione con conferma del posto, opzione garantita fino a giovedì 2 agosto. Venerdì 3 agosto, gli abbonati 2017/18 potranno invece effettuare il cambio posto e/o settore. La data di chiusura della Campagna Abbonamenti sarà comunicata nel corso del mese di settembre.

Categoria “ridotto” resta invariata e comprende donne, under 18 e over 65. Tessere a prezzi speciali per le donne, gli under 18 (nati dal 1° gennaio 2000 in poi) e gli over 65 (nati negli anni 1953 e precedenti).

Il Calcio Catania riserva una promozione alle famiglie unite dalla passione per la maglia rossazzurra: in caso di pluralità di abbonamenti allo stesso settore sottoscritti nell’ambito di un nucleo famigliare, il terzo della serie potrà usufruire di un prezzo speciale e, dal quarto e per tutti i successivi, l’abbonamento sarà emesso a titolo gratuito. Si rende necessaria ed inderogabile, per godere dei benefici dell’iniziativa “Maglia e Famiglia”, la presentazione dello “stato di famiglia”, unico documento ammesso in questa circostanza per comprovare l’appartenenza allo stesso nucleo. Non saranno accettate autocertificazioni. La promozione così descritta non sarà disponibile in caso di abbonamento online.

I tifosi rossazzurri potranno acquistare l’abbonamento alla stagione sportiva 2018/19 ai botteghini di Piazza Spedini, nella sede del Catania Point a Torre del Grifo Village in Via Magenta a Mascalucia (in questa sede soltanto con la card "Cuore Rossazzurro") ed online, sul sito ufficiale della società www.calciocatania.it, su www.torredelgrifovillage.com e sul sito www.ticketone.it: basteranno pochi “click” per completare la sottoscrizione con grande comodità dallo smartphone, dal tablet o dal pc, in ogni momento.

Nell’ambito della Campagna Abbonamenti 2018/19, i botteghini dello stadio “Angelo Massimino” in Piazza Spedini a Catania saranno in funzione dal 12 luglio, secondo il seguente calendario: dal lunedì al venerdì, osservando orario continuato, dalle 9.00 alle 19.00; sabato, dalle 9.00 alle 13.00. I botteghini non saranno attivi domenica e nelle giornate festive. Di seguito, riportiamo giorni ed orari d’apertura dello sportello abbonamenti presso il Catania Point di Torre del Grifo Village: lunedì dalle 15.30 alle 18.30; dal martedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30; sabato dalle 10.30 alle 12.30. Il Catania Point rimarrà chiuso per ferie da lunedì 13 agosto a domenica 26 agosto 2018.

Per poter sottoscrivere l’abbonamento è necessario consegnare il modulo di adesione e di richiesta di abbonamento, compilato e firmato in tutte le sue parti, dopo aver preso visione dei punti A e B dello stesso e dell’apposita informativa riguardante il trattamento dei dati personali. Bisogna altresì esibire un documento d’identità valido, in originale, e consegnare una fotocopia dello stesso documento d’identità. Non sono ammessi in sostituzione del documento d’identità: fotocopie, codice fiscale e autocertificazioni. Non è consentito rilasciare più di un abbonamento con lo stesso nominativo ma è possibile che un singolo soggetto rinnovi o stipuli più abbonamenti (per un massimo di quattro) a condizione che presenti le deleghe, tutti i moduli compilati e firmati dagli abbonati non presenti e i relativi documenti d’identità, da esibire in originale ed accompagnati dalle fotocopie.

Agli abbonati con diritto di prelazione, per la sottoscrizione delle nuove tessere si consiglia l’esibizione dell’abbonamento della stagione precedente e del documento d’identità in originale. In caso di smarrimento, furto o distruzione dei predetti abbonamenti, si può esercitare il diritto di prelazione esclusivamente esibendo, in ottemperanza alle normative vigenti, la relativa denuncia (in originale) presentata ai Carabinieri o alla Questura. In caso di smarrimento, furto o distruzione della tessera, non sarà rimborsato, in tutto o in parte, il prezzo dell’abbonamento corrisposto all’atto della sottoscrizione.

L’abbonamento per il Campionato Serie C 2018/2019 dà diritto di prelazione per la sottoscrizione dell’abbonamento in occasione del Campionato 2019/2020, secondo le modalità che verranno comunicate. La sottoscrizione degli abbonamenti intestati a persone giuridiche può essere effettuata esclusivamente presentando la fotocopia della visura camerale (laddove prevista l’iscrizione alla CCIAA) e un documento d’identità del legale rappresentante o di un diverso soggetto munito degli occorrenti poteri. Si ricorda che, per ottemperare alla vigente normativa sulla sicurezza negli stadi, la quale prevede che ad ogni abbonamento o biglietto corrisponda un posto a sedere, non è possibile l’ingresso di persone di qualsiasi età sprovviste del titolo d’accesso. Durante il campionato, i cambi di nominativo sugli abbonamenti ridotti saranno consentiti soltanto nell’ambito della stessa categoria di riduzione (per esempio, un titolare di tessera “Under 18” potrà cedere la tessera soltanto ad un altro titolare “Under 18” e non ad un “Over 65”) e salvo restrizione dell’Autorità competente.

PREZZI DEGLI ABBONAMENTI PER LA STAGIONE 2018/2019

Settore Intero Ridotto

Curva € 100 € 70

Tribuna B € 150 € 120

Tribuna A € 250 € 200

Tribuna Elite € 400 non previsto

PROMOZIONE “MAGLIA E FAMIGLIA” STAGIONE 2018/2019*

Settore Terzo abbonamento Dal quarto abbonamento

Curva € 50 Gratuito

Tribuna B € 90 Gratuito

Tribuna A € 140 Gratuito

Tribuna Elite non previsto non previsto

*Abbonamenti contestuali sottoscritti per lo stesso settore e nell’ambito dello stesso nucleo famigliare

COSTO DEI BIGLIETTI PER SINGOLA GARA AL “MASSIMINO”

Settore Fascia Unica

Curva € 12

Tribuna B € 18

Tribuna A € 25

Tribuna Elite € 55