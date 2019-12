Calcio Catania, la società chiarisce: "In ordine con stipendi e imposte"

In una nota stampa la società rossoazzurra, replicando ad alcuni indiscrezioni di stampa sul futuro del club e sulla vicenda Meridi, chiarisce che "alla scadenza del 16 dicembre 2019 ha regolarmente corrisposto tutti gli stipendi e le imposte dovute. E' stata anche rispettata la scadenza del pagamento della seconda rata della rottamazione e di tutti gli adempimenti fiscali. Non vi é dunque alcuna udienza, né il 7 gennaio 2020 (si tratta dell'udienza relativa a Meridi; ndr) né in altra data, che riguardi la nostra società".