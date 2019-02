Calcio Catania, Walter Novellino il nuovo allenatore: annuncio ufficiale

Il Calcio Catania comunica ufficialmente il nuovo allenatore dopo l'esonero di Sottil arrivato in seguito alla sconfitta in casa della Viterbese. E' Walter Novellino, non Carmine Gautieri, come paventato dalle indiscrezioni della giornata di ieri.

Nato a Montemarano (Avellino) il 4 giugno 1953. Il nuovo tecnico rossazzurro dirigerà alle 15.00 il primo allenamento settimanale. Walter Novellino sarà guidato dal collaboratore tecnico Simone Tomassoli ed entrambi saranno presentati ufficialmente ai giornalisti ed agli operatori dell’informazione mercoledì 27 febbraio alle 12.00, in Sala Congressi, a Torre del Grifo Village.