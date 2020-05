Futuro Calcio Catania, tra nuova offerta Sigi e udienza Tribunale

Si scrive il futuro del Calcio Catania. La Sigi, la nuova Spa nata dal precedente Comitato per l'acquisizione del Calcio Catania, ha inoltrato l'offerta ufficiale a Finaria per l'acquisto del club rossazzurro. L'offerta del gruppo, epsressione di un modello di azionariato diffuso, ammonta a circa un milione di euro.

"Offerta che prende vita da un dettagliato piano industriale pluriennale, che prevede un investimento complessivo, per rilevare il Calcio Catania, pari a 54,5 milioni di euro - precisa il gruppo intento a rilevare il club di via Magenta - Una cifra che servirà a coprire i debiti della società verso l’erario e i creditori e l'intero asset del centro sportivo ‘Torre del Grifo’.Il piano industriale, peraltro, prevede anche un piano sportivo e di gestione che ha l’obiettivo di riportare il Calcio Catania ai livelli consoni al blasone e alla storia della società calcistica e della stessa città di Catania. Con quello che, senza dubbio, va considerato come un gesto di amore si conclude una fase che ha un solo e imprescindibile obiettivo: salvare la matricola e i posti di lavoro, con la prospettiva di costruire e realizzare il rilancio auspicato da un’intera città"

Nella giornata di oggi si è tenuta anche l'udienza in merito al possibile azzeramento del cda del Calcio Catania e la conseguente nomina degli amministratori giudiziari. Il Collegio di magistrati arriverà ad una decisione dei prossimi giorni. Il Calcio Catania ha anche presentato nei giorni scorsi una richiesta di concordato preventivo in bianco.