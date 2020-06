Calcio Catania disputerà i playoff di serie C, il comunicato della società

Futuro della matricola 11700 da un lato, con la procedura competitiva che potrebbe portare alla vendita del Calcio Catania, e fattore campo dall'altro, con il club rossazzurro che ha comunicato ufficialmente la propria partecipazione ai playoff di serie C. Il tutto con la messa in mora dei giocatori sullo sfondo.

"Il Calcio Catania rende noto - si legge nella nota diramata da via Magenta - di aver predisposto la ripresa dell’attività della prima squadra in vista della Fase Finale del Campionato Serie C 2019/20. Nei prossimi giorni sarà resa nota la data del primo allenamento in funzione del primo turno della fase play-off del girone, in programma mercoledì 1° luglio"

