Calcio Catania, la Procura presenta istanza di fallimento: fissata udienza

Il momento più buio della storia del Catania si materializza nel fascicolo redatto dal magistrato Fabio Regolo. La Procura dell Repubblica ha infatti presentato istanza di fallimento nei confronti del Calcio Catania

L'udienza dinanzi al giudici del tribunale fallimentare si terrà giorno 25 maggio. Sino ad allora il Catania avrà tempo per presentare tutti i documenti utili alla propria difesa ed evitare così lo scenario peggiore. Da quanto emerso dalle pagine del documento stilato, la società etnea non avrebbe depositato alcuna pianificazione industriale strategica e alcun piano di ristrutturazione serio e credibile. Nel mirino della Procura anche gli attuali amministratori in carica del club etneo, di cui è stata richiesta la sostituzione con nomina di amministratori giudiziari.

Resta da capire se ci saranno margini di manovra per il Comitato, che si era detto pronto a presentare una nuova offerta di acquisto dopo essersi costituito in Spa, già ad inizio della prossima settimana.