Calcio Catania, Sottil esonerato: fatale il ko contro la Viterbese

Sconfitta amara. Netta. Senza mezzi termini. Il ko contro la Viterbese porta all'inevitabile epilogo: Sottil esonerato. Carmine Gautieri, già inseguito in passato dal club, è pronto a subentrare alla guida tecnica. La nuova composizione dello staff tecnico verrà resa nota ufficialmente nelle prossime ore.

Povero il rendimento della squadra lontano dalle mura amiche, così come la mole di gioco offensiva. Tanti infatti gli innesti in attacco, ma tanta l'astinenza da gol di tutti gli interpreti. E nell'ultima partita contro la Viterbese, l'assenza di Calapai, unita alla defezione di Esposito, ha minato anche le certezze difensive trovate lungo il cammino. Servirà adesso un cambio di rotta per un finale in crescendo di stagione e in vista degli ormai sempre più probabili playoff, da conquistare grazie al piazzamento migliore possibile.