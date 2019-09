Scambio di maglie tra il Calcio Catania e l'omonima squadra tedesca

Un rappresentate della squadra tedesca AC Catania 1993 è stato ospitato dal Calcio Catania. Si tratta di un team composto da imnmigratri, accumunati dalla passione per il calcio, che gioca anche per tenere alto il legame con la terra di casa. Il catanese Manuel Lombardo è responsabile marketing e tesserato della società AC Catania 1993, che milita in Germania vicino la città di Stoccarda.

"In questi giorni mi trovavo a Catania - spiega - per passare alcune giornate con mio figlio Stefano, avendo anche un rapporto di amicizia con i rappresentanti della società Calcio Catania, sono stato invitato ad assistere alla partita Catania - Viterbese giocata il 15 settembre. Sono andato allo stadio con mio figlio Stefano, ricevendo accoglienza, ospitalità, cordialità e disponibilità da parte del Catania, in quanto i giocatori hanno reso felice anche il bambino facendogli fare delle fotografie con i suoi beniamini. È stato un giorno di festa per tutti, per la città, i tifosi e la società per la vittoria ottenuta. In segno di amicizia da parte nostra, abbiamo voluto donare la nostra maglia 'tedesca' a strisce rossazzurre".