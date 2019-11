Calcio Catania, avviata ricerca e selezione di nuovi steward: fine rapporto con World Service

Lo Monaco garante della sicurezza nella sfida in programma contro la Sicula Leonzio. La società storica che da 10 anni si occupa del sistema di sicurezza in occasione della partite casalinghe del Catania, la World Service, ha infatti troncato il rapporto con il club etneo. Alla base, da alcune indiscrezioni filtrate, ci sarebbero delle inadempienze di natura economica ed eventuali somme non corrisposte, che avrebbero spinto i responsabili della società in questione a non garantire ulteriormente il servizio nei pressi dello stadio per conto del club rossazzurro.

Il Calcio Catania ha inserito nella serata di oggi un annuncio nel proprio sito, avviando la ricerca di nuovi steward e provvedendo in autonomia a garantire il servizio di sicurezza. Requisiti: avere minimo 18 anni di età e la licenza media. Coloro che verranno selezionati si occuperanno di quelli che sono in servizi di sicurezza precedentemente svolti dalla World Service: controllo dei titoli di accesso, controllo degli spalti durante la gara, gestione dell'afflusso e del deflusso degli spettatori.

La candidatura andrà inoltrata all'indirizzo mail infoeventi@calciocatania.it allegando contestualmente un curriculum.