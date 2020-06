Calcio Catania, tamponi negativi: ripartono gli allenamenti collettivi

Seconda serie di tamponi per il Catania: tutti gli esami ai giocatori e allo staff sono risultati negativi, un esito che ha consentito alla prima squadra di programmare i primi allenamenti collettivi, sostenuti a Torre del Grifo. Ieri mattina mister Lucarelli ha disposto e diretto lo svolgimento di un lavoro di forza; nel pomeriggio esercitazioni tattiche in fase offensiva. Oggi il Catania torna in campo alle 9.30.

