Calcio Catania, tifo organizzato e appassionati scendono in piazza

Il futuro societario del Catania tiene banco nella piazza etnea. In campo la squadra di Lucarelli prova a dare un senso alla stagione, arrivando a giocarsi la fase finale della coppa Italia, ma la vera partita sembra ormai giocarsi lontano dal terreno di gioco. Una preoccupazione quella legata alle sorti future del club che traspare e aleggia tra i tifosi e che ha dato vita ad un corteo di protesta partito da Villa Bellini e culminato in via Etnea.

Le voci sulla cessione del club di via Magenta restano vive, ma non si è arrivati ancora al passo decisivo. La strada verso il passaggio di mano sembra segnato vista la situazione di Meridi con l'udienza attesa il 7 gennaio e la richiesta avanzata dal gruppo Pulvirenti di ammissione all'amministrazione controllata. Un destino che seguirà il suo corso e non sarà certamente una manifestazione pubblica a cambiarlo.

In una conferenza stampa di un mese fa Lo Monaco aveva parlato di certezze fino al prossimo giugno, senza però andare oltre nella valutazione della sostenibilità di una nuova stagione sportiva, parlando inoltre di una società "appetibile" e lanciando messaggi di un club in vendita. E' proprio il futuro prossimo a preoccupare e la piazza ha deciso di manifestare tutti i dubbi e le incertezze pubblicamente. La permanenza in Lega Pro per tanti anni ha minato gli entusiasmi riaffiorati nel corso del tempo e la sensazione di essere alla fine un ciclo si fa sempre più concreta.