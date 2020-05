Calcio Catania, ancora 5 giorni per decidere il futuro: Tribunale concede tempo

Confermate le indiscrezioni lanciate nella giornata di oggi da CataniaToday. Il Tribunale, senza scendere nei meandri dei tecnicismi del diritto fallimentare, ha deciso di concedere tempo al Catania, reputando ammissibile la richiesta di concordato preventivo in bianco presentato dal club di via Magenta, come riportato dai colleghi di MeridioNews. Non molto: si tratta infatti di 5 giorni. Nominati due commissari giudiziari, ma il cda del club di via Magenta non è stato azzerato: spetterà quindi al Calcio Catania decidere dell'eventuale vendita del club. La governance del club etneo dovrà poi motivare ai commissari nominati la scelta presa. Il Tribunale etneo infatti ha preso atto che allo stato attuale esiste un'offerta, quella della Sigi, depositata ufficialmente, e ha deciso di dare questo breve lasso di tempo per far si che un accordo tra le parti venga trovato.

Accordo tutt'altro che semplice da formalizzare. La questione principale è infatti che il concordato in bianco del Calcio Catania è funzionale al concordato in bianco di Finaria. Senza la liquidità derivante dalla vendita del Calcio Catania, uno degli asset della holding, Finaria non sarebbe in grado di avviare il concordato in bianco. Il meccanismo del concordato in bianco ricordiamo è un meccanismo previsto dalla legge per evitare il fallimento. L'offerta avanzata dalla Sigi è di un milione e un euro, cifra simbolica che dimostra la posizione ferma della Sigi, la quale reputa congrua l'offerta avanzata, a fronte dell'investimento di 54 milioni relativo ai debiti accumulati verso l'erario, i creditori e l'intero asset del centro sportivo. Dall'altro lato però il Calcio Catania vorrebbe ricavare più liquidità dalla vendita per poter avviare in questo modo anche il concordato in bianco di Finaria. Altra soluzione in canna in casa Finaria per trovare liquidità sarebbe quella di provare a scorporare Torre del Grifo e tentarne la vendita. Soluzione complicata visto il breve tempo a disposizione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una situazione intricata. Quelli che seguiranno saranno giorni concitati. Parallelamente si affianca infatti il discorso relativo all'istanza di fallimento del club etneo presentata dalla Procura etnea.