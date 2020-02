Calciomercato, Bojinov-Catania: il Pescara si fa sotto, salta tutto?

Sembrava tutto fatto per il passaggio di Bojinov al Catania. Lo stesso giocatore dalla Bulgaria aveva fatto sapere dell'interesse mostrato dal Catania e del colloquio tenuto con Lucarelli. Anche l'accordo con il club di via Magenta era già stato raggiunto, ma nelle ultime ore il Pescara si è fatto sotto per cercare di acquisire le prestazioni del centravanti 33enne. L'esito della trattativa resta quindi incerto.

Da Pescara danno l'affare già per fatto, ma senza alcuna ufficialità la vicenda resta aperta e dagli scenari ancora da delineare. L'offerta messa sul piatto dal Pescara sembrerebbe però essere allettante e il mancato arrivo in terra abruzzese di Matri, non convinto della destinazione, potrebbe portare ad un'accelerata decisiva della trattativa, con il giocatore che andrebbe in questo caso a misurarsi in un campionato di categoria superiore. Attese novità nelle prossime ore.