Calciomercato Catania, l'attaccante arriva dal mercato degli svincolati: Steve Beleck

Momento difficile in casa Catania. Campo ed extracampo continuano ad essere legati indissolubilmente e nella sessione invernale di calciomercato le tante cessioni hanno reso vulnerabile e fragile la rosa a disposizione di Lucarelli. Il tecnico livornese, al termine della sfida giocata contro il Monopoli, ha parlato di "obiettivo salvezza" per la stagione sportiva in corso. La società ha deciso di pescare dal mercato degli svincolati un tassello per l'attacco, si tratta di Steve Beleck.

Non esaltante la sua stagione sin qui con la maglia del Rieti. Il giocatore ha messo a segno due reti nel girone C di serie C, mostrando qualcosa di buono nel periodo ricadente sotto la gestione tecnica di Caneo, prima dell'esonero del tecnico. Il Calcio Catania traccia nel sito ufficiale il profilo del giocatore dagli esordi della sua carriera.

Nazionale camerunense under 20, Beleck a 16 anni gioca nella massima serie ellenica, realizzando 5 gol in 13 gare con la maglia del Panthrakikos. Vissuta una positiva parentesi nel campionato Primavera con l’Udinese, ha collezionato successivamente esperienze con l’AEK Atene in Grecia, il Watford e lo Stevenage in Inghilterra, il Mons in Belgio. Nel 2014 e nel 2015, gli esordi nell’ambito professionistico italiano con il Crotone in B (fu ingaggiato dalla Fiorentina e ceduto a titolo temporaneo alla società calabrese) ed il Mantova in Lega Pro. Nel 2015/16 gioca nel CFR Cluj che conquista la Coppa di Romania e sigla due marcature nel primo turno e nei quarti di finale. Indosserà la maglia numero 9 e si aggregherà domani ai nuovi compagni, legandosi al club di via Megenta fino al 30 giugno 2020.