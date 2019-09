Calciomercato Catania, finita l'avventura di Brodic con la maglia rossazzurra

Il Catania lavora alle ultime uscite nell'ultimo giorno di calciomercato. Saluta la piazza etnea Brodic. L'avventura dell'esterno croato non è mai decollata ai piedi dell'Etna e la scelta di optare per la risoluzione consensuale del contratto è sembrata quella inevitabile. Prima del gong finale figurano anche le uscite in prestito di due dei giovani della cantera mandati a "farsi le osse" altrove. Si tratta di Samuele Berti ceduto a titolo temporaneo all’A.S.D. Torres e Andrea Lombardo, a titolo temporaneo, al Brindisi, dove troverà un compagno d'avventura della "Berretti", Ibrahim Escu.