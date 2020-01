Calciomercato Catania, Di Piazza arriva a Catanzaro: vicina anche la cessione di Rizzo

Il Catania scende in campo contro l'Avellino per il recupero della prima giornata di ritorno del campionato di serie C, girone C, ore 15.00 il fischio di inizio, ma continua a salutare pezzi della squadra. Gli effetti tangibili del messaggio inoltrato dalla società alla squadra nel mese di dicembre iniziano a farsi vedere.

Di Piazza è già arrivato a Catanzaro e ha rilasciato le prime dichiarazioni in attesa della firma del nuovo contratto: "In queste ultime settimane ho desiderato tanto venire a Catanzaro - ha detto il giocatore intervistato da Catanzaro Informa - Conosco già tanti dei miei attuali compagni di squadra e reputo la squadra molto forte"

Percorso analogo, con destinazione Catanzaro, quello che potrebbe compiere il centrocampista Giuseppe Rizzo, il quale, stando alle indiscrezioni lanciate nelle ultime ore, avrebbe trovato un accordo con il club calabrese. Dall'Oglio già da giorni gravita in orbita Livorno e anche lui potrebbe salutare ufficialmente a breve la casacca rossazzurra.