Calciomercato Catania, Jacopo Furlan il nuovo portiere degli etnei: contratto biennale

Il Catania riparte da un nuovo numero 1 per la prossima stagione. A difendere i pali della squadra etnea ci sarà infatti Jacopo Furlan, portiere classe 1993. L'estremo difensore friulano, che sarà ufficialmente legato al club di via Magenta dall'1 luglio 2019, ha sottoscritto un contratto biennale. Un arrivo che annuncia di fatto la fine dell'avventura in maglia rossazzurra per Matteo Pisseri.

Nel campionato recentemente concluso, Furlan ha sommato 28 presenze con il Catanzaro, concludendo 12 gare senza reti al passivo. L’estremo difensore ha indossato in terza serie, inoltre, le maglie del Trapani, del Monopoli, del Lumezzane e dell’Esperia Viareggio. Furlan ha debuttato tra i professionisti nel 2013, dopo l’esperienza maturata con la "Primavera" dell’Empoli.