Calciomercato Catania, risoluzione del contratto con Cristian Llama

Il Catania continua a sfoltire la rosa a disposizione di Lucarelli. Dopo l'addio di Rossetti è il turno di Cristian Llama. La società di via Magenta rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il giocatore argentino che conclude così la sua esperienza in maglia rossazzurra.

Una parte della storia della squadra etnea, il centrocampista ha collezionato complessivamente 105 presenze, facendo parte della rosa competitiva che ha calcato i prati della massima serie. Dal suo ritorno non moltissime le apparizioni in campo del centrocampista, 29 dal 2018 ad oggi, con il suo apporto andato via via a scemare, fino a risultare marginale nella stagione in corso.