Calciomercato Catania, anche Lodi ai saluti: "Forse meritavo trattamento diverso"

Il Catania continua con le cessioni di giocatori attualmente in rosa in attesa di ulteriori sviluppi dal fronte cessione della società. L'ultimo a salutare la piazza etnea e in procinto di approdare alla Triestina è Francesco Lodi che ha riservato al proprio profilo Instagram le ultime parole di addio alla città. "Ho lasciato la Serie A per il Catania, credevo in un progetto che non è andato a buon fine, amo questa terra e questa città. Mi sento ancora un giocatore, forse meritavo altri trattamenti, avevo intenzione di chiudere qui la carriera. Mi dispiace per la situazione che si è creata, ma vi garantisco non dipesa da mie scelte" le parole dell'ormai ex numero 10 riservate alle pagine social.

Nella giornata di ieri era stato il turno di Emanuele Catania passato alla Sicula Leonzio così come Rosario Bucolo nei giorni scorsi. Nella giornata di oggi ha invece lasciato la casacca rossazzurra definitivamente anche Fornito. Il centrocampista calabrese, che in maglia rossazzurra ha collezionato 41 presenze e realizzato 3 gol nell’arco di quattro stagioni, è stato ceduto ufficialmente al Rende.