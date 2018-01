Calciomercato Catania, arriva Giuseppe Rizzo: undici presenze in serie A

Giuseppe Rizzo è un nuovo centrovcampista del Catania. Dopo essersi arenata la trattativa per Dell'Oglio del Brescia la società etnea ha virato sul giocatore in forza alla Salernitana. Classe 1991, messinese, arriva in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione.

CARRIERA. Rizzo vanta una notevole esperienza in Serie B: 185 le gare disputate tra i cadetti con le maglie del club campano, del Vicenza, del Perugia, della Pescara e della Reggina. Con la società calabrese, Rizzo è cresciuto calcisticamente ed ha giocato anche in terza serie, nella prima parte della stagione 2014/15. Nel 2013 l'atleta siciliano ha esordito in Serie A, collezionando undici partite nella massima serie con il Pescara. Ha disputato due amichevoli con la Nazionale Under 21, contrassegnate dai successi contro la Turchia nel 2010 e l'Inghilterra nel 2011. Il neo-rossazzurro indosserà la maglia numero 6.